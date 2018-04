Fátima e Túlio, declaração de amor com abacaxis e Fogo Encantado

“A verdade é que a gente se apaixona pelos detalhes”, diz Túlio Gadelha na nova declaração de amor à apresentadora Fátima Bernardes. Na foto compartilhada no Instagram, o casal aparece abraçado, enquanto chama a atenção o detalhe da camiseta combinada com estampas de abacaxi – aliás, uma tendência no mundo fashion

“Um olhar despretensioso, um sorriso espontâneo, um jeito engraçado de bocejar. E vai descobrindo que a felicidade está nos pequenos momentos. Na vontade de estar junto. De fazer coisas simples, porém, repletas de amor. #eueela”, escreveu o candidato a deputado federal pelo PDT-PE na legenda da imagem.

Fátima também usou a rede no fim de semana para mostrar que se divertiu ao lado do namorado no Circo Voador, casa de shows carioca, em um show da banda pernambucana — como ele — Cordel do Fogo Encantado.