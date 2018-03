Fátima e Túlio celebram aniversário de namoro com posts nas redes

O casal Fátima Bernardes e Túlio Gadelha completou, na sexta-feira, quatro meses de namoro. Para comemorar a data, a apresentadora compartilhou, no Instagram, duas fotos com o namorado: uma tirada no começo do relacionamento e outra mais recente.

“Adoramos as homenagens. Adoramos as muitas mensagens de carinho ao longo de todo o dia. Duas fotos num intervalo de quatro meses. Cidades diferentes. Passeios diferentes. O mesmo sorriso. Um amor crescente”, escreveu a jornalista na legenda das imagens.

Já Túlio Gadêlha escolheu uma foto do Carnaval para comemorar o aniversário de namoro nas redes sociais. Na imagem, ele e Fátima aparecem fantasiados, trocando um beijo.

Quatro meses

Fátima e Túlio foram fotografados juntos, pela primeira vez, em um shopping na Zona Sul do Rio de Janeiro, em novembro de 2017. Poucos dias depois, o casal trocou declarações no Instagram — assumindo definitivamente o romance. Túlio foi o primeiro: o rapaz publicou uma foto dos dois abraçadinhos. Na legenda, usou os versos do cantor e compositor pernambucano Zé Manoel: “… e o meu caminho vai ser teu caminho / Encontraremos a felicidade”. Fátima respondeu com uma foto em que ela e Túlio aparecem de costas, andando de bicicleta.