Fátima Bernardes sobre fantasia: ‘Bota sua Mulher-Gato para fora’

Fátima Bernardes deu uma lição aos críticos que não aprovaram sua fantasia de Mulher-Gato para curtir os blocos pré-Carnaval de Olinda ao lado do namorado, Túlio Gadêlha, que estava vestido como o Batman, no último fim de semana. “Sempre tem algumas pessoas que acham que não tem que se fantasiar, ou que (falam) ‘a essa altura do campeonato’, como se tivesse determinada idade para curtir o Carnaval”, disse a apresentadora no Encontro desta segunda-feira. “Adorei que muita mulher dizia ‘não tenho coragem, mas me sinto representada’. Pode ter coragem, bota sua Mulher-Gato para fora!”

Fátima chegou a perguntar aos convidados e à plateia do programa por que a fantasia tinha dado o que falar nas redes sociais, onde o casal publicou fotos vestidos como os personagens dos quadrinhos. “Todo mundo tem uma imagem muito séria, profissional de você. No Carnaval você pode ser tudo o que você é, mais livre, mais feliz. (…) O que eu acho que chamou a atenção é que ninguém conhecia esse lado seu”, disse uma das convidadas, a antropóloga Mirian Goldenberg.

Fátima afirmou que aproveitou para curtir os blocos porque vai estar trabalhando durante o Carnaval. “Eu pude fazer essa prévia, porque no Carnaval mesmo vou estar narrando os desfiles das escolas de samba, domingo e segunda, aqui do Rio de Janeiro”, disse.