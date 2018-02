Fátima admite que se surpreendeu com reação ao seu look

Fátima Bernardes admitiu nesta segunda-feira que ficou surpresa com o sucesso de seu look na primeira noite do Carnaval do Rio de Janeiro. O visual com transparência da apresentadora na Sapucaí conquistou mais de meio milhão de likes no Instagram em poucas horas e foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

“Quando escolhemos uma roupa, um figurino, é para que as pessoas gostem, mas o barulho foi maior do que podia imaginar”, disse Fátima ao G1 nesta segunda-feira.

Repetindo o que fez ontem, a apresentadora postou o look do dia no sambódromo – um vestido escuro e decotado com detalhes em dourado – em seu perfil no Instagram. Em pouco tempo, o visual da segunda noite também já fez ruído: mais de trezentos mil likes.