O look de meio milhão de likes de Fátima Bernardes

Painéis quilométricos de LED, fogos de artifício, holofotes: nada brilhou mais na Sapucaí que o visual — preto, dos pés à cabeça — de Fátima Bernardes para fazer a cobertura dos desfiles de Carnaval nesta madrugada. O sucesso foi tanto que a foto do look se tornou, rapidamente, um dos maiores sucessos do Instagram da apresentadora. Mais de meio milhão de pessoas curtiram o registro em menos de cinco horas.

Contribuíram, é claro, a transparência na barriga, o decote e os ombros à mostra. “Está linda! Mais viva. Nossa, quero ser assim…”, comentou uma seguidora. “Você é outra mulher… Linda, por sinal”, elogiou outro fã.

Fátima, que tem 55 anos, viu sua popularidade no Instagram explodir desde que começou a mostrar seu lado romântico em imagens ao lado do namorado, o advogado e político Túlio Gadelha, que é 25 anos mais novo.

Até o mês de outubro, a soma de curtidas e comentários em seu perfil na rede social variavam entre 600 e 900 mil por mês.

Em novembro, quando trouxe a público seu namoro e passou a publicar fotos de momentos descontraídos de sua rotina, o número subiu para 3,4 milhões. Em janeiro, foram impressionantes 8,2 milhões de interações.