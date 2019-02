Família e amigos se despedem de Umberto Magnani

O ator Umberto Magnani em cena na peça "Loucos Por Amor", de Francisco Medeiros, no teatro Coletivo Fábrica, em São Paulo (SP) - 30/04/2008

11 /16 O ator Umberto Magnani em cena na peça "Loucos Por Amor", de Francisco Medeiros, no teatro Coletivo Fábrica, em São Paulo (SP) - 30/04/2008 (Lenise Pinheiro/Folhapress)

O ator Umberto Magnani na inauguração do teatro Porto Seguro - 05/05/2015

12 /16 O ator Umberto Magnani na inauguração do teatro Porto Seguro - 05/05/2015 (Raquel Cunha/Folhapress)

15/16 O ator Umberto Magnani com troféu na festa para os elencos das novelas "Éramos Seis" e "As Pupilas do Senhor Reitor" (VEJA.com/Divulgação)

O ator Umberto Magnani com troféu na festa para os elencos das novelas "Éramos Seis" e "As Pupilas do Senhor Reitor"