Facebook vai investir 300 milhões de dólares em apoio ao jornalismo local

O Facebook investirá 300 milhões de dólares nos próximos três anos em projetos jornalísticos, principalmente para promover a informação local, que mais sofre com os efeitos da revolução digital, anunciou a empresa nesta terça-feira, 15. “Vamos continuar a luta contra as informações falsas, desinformação e informações de baixa qualidade”, explicou Campbell Brown, vice-presidente da rede social responsável pelo relacionamento com a mídia. “Temos a oportunidade e a responsabilidade de ajudar os meios de comunicação locais a crescer e ter sucesso”, acrescentou.

A medida se dá em meio aos questionamentos das plataformas pelo seu quase monopólio da publicidade online, o que dificulta a transição dos veículos impressos para o digital. O Facebook, que tem 2,2 bilhões de usuários ativos, criará, entre outras coisas, um fundo especial de 5 milhões de dólares em colaboração com o Centro Pulitzer para financiar projetos de reportagens multimídia nesses veículos.

Em janeiro de 2017, a rede social apresentou o Projeto de Jornalismo do Facebook para “fortalecer os elos” da plataforma com a indústria. Na época, o objetivo era oferecer aos meios soluções para melhorar a renda obtida com sua presença no Facebook e desenvolver trocas entre a rede social e os meios de comunicação. O valor investido não foi divulgado. Em março de 2018, o Google também anunciou 300 milhões de dólares para uma série de projetos destinados a combater informações falsas e apoiar a mídia considerada confiável.