‘Extraordinário’ derruba ‘Star Wars’ nos cinemas brasileiros

Extraordinário voltou ao topo das bilheterias brasileiras. O filme, em cartaz há quatro semanas, perdeu o primeiro lugar com a estreia de Star Wars: Os Últimos Jedi. Agora, ele retorna à liderança entre os mais vistos do fim de semana, deixando em segundo o longa da saga intergaláctica. O drama infantojuvenil soma 3,7 milhões de espectadores no Brasil. O oitavo episódio de Star Wars, em três semanas em cartaz, se aproxima da marca dos 3 milhões.

Em terceiro ficou a boa estreia de Fala Sério, Mãe!, comédia nacional com Larissa Manoela e Ingrid Guimarães, com 621.000 espectadores ao longo do fim de semana prolongado. Em quarto, outro lançamento, o musical O Rei do Show, com Hugh Jackman, visto por 294.000 pagantes.

O ranking dos dez mais vistos fica completo com A Liga da Justiça, As Aventuras de Tadeo 2: O Segredo do Rei Midas, Os Parças, Roda Gigante, Assassinato no Expresso do Oriente e A Origem do Dragão.