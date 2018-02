Exposição de Athos Bulcão recebe aval para captar R$ 3,7 milhões

A exposição em homenagem ao artista Athos Bulcão do Centro Cultual Banco do Brasil (CCBB) recebeu aval do Ministério da Cultura para captar mais de 3.700.000 reais, de acordo com o Diário Oficial da União publicado nesta sexta-feira. A mostra, que está com visitação aberta em Brasília, foi contemplada para passar pelas outras três unidades do Centro Cultural: em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Agora, os organizadores da exposição têm até o dia 31 de dezembro para captar a verba disponibilizada através de incentivos fiscais. Com curadoria de Marilia Panitz e André Severo, 100 anos de Athos Bulcão reúne mais de 300 obras do artista criadas entre os anos 1940 a 2005.

No CCBB de Brasília, a mostra fica aberta até o dia primeiro de abril. A entrada é gratuita.