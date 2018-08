Ex-namorado de Nicki Minaj acusa cantora de esfaqueá-lo

O rapper Safaree acusou Nicki Minaj, com quem teve um relacionamento por mais de dez anos, de atacá-lo com uma faca. Na ocasião, ele teria ficado seriamente ferido e foi levado às pressas ao hospital.

Safaree publicou uma série de tuítes comentando sobre seu relacionamento com Nicki Minaj. Em um deles, o rapper escreve: “Lembra da noite que você me cortou e eu quase morri. A polícia e a ambulância tiveram que me levar em uma maca e eu tive que mentir e dizer a eles que estava tentando me matar para que eles não te levassem para a cadeia. Quando coisas assim começam a acontecer mais de uma vez, é hora de mergulhar”.

Em resposta, Nicki também publicou declarações em sua conta no Twitter, rebatendo os argumentos do ex-namorado, mas sem negar a agressão. “Você roubou meu cartão de crédito e disse que pensava ser uma conta com ‘dinheiro livre’. Deus vai te derrubar por tantas mentiras. Pare de dizer que você me deixou. Você veio até minha casa implorando para que eu te levasse comigo para a Europa e eu disse não”, aumentou o barraco a rapper.

Ela finalizou pedindo a atenção dos fãs ao seu novo álbum, Queen: “Se você me curte e curte esse álbum, vamos mudar nosso foco de volta apenas às coisas positivas. Estou tão orgulhosa de Queen. As pessoas matariam para lançar um trabalho tão aclamado pela crítica. Estou com um ótimo humor e vocês deviam estar também. A Deus seja a glória!”.

O casal terminou o relacionamento em 2014, após Safaree ter supostamente traído a cantora com prostitutas — e pago com o cartão dela.