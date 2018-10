Ex-marido de Silvia Abravanel é preso por não pagar pensão alimentícia

Kleiton Pedroso de Abreu, ex-marido de Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos, foi preso no fim da tarde desta terça-feira, em Itajaí, Santa Catarina, por não pagamento de pensão alimentícia de uma filha de 5 anos de um relacionamento anterior. Segundo o advogado João José da Fonseca, que o representava, o cantor se divorciou de Silvia há pouco tempo – o divórcio foi homologado no último dia 27.

Kleiton não paga a pensão da filha desde abril de 2017, segundo a advogada Geovana da Conceição, que representa Ana Arraes, mãe da menina. De acordo com ela, a dívida já chega a 80.000 reais. O prazo para a prisão é de sessenta dias – mas Kleiton pode ser liberado antes caso pague a dívida.

O mandado de prisão contra Kleiton estava em aberto desde agosto. O cantor, porém, estava fora do Brasil e só retornou recentemente ao país. Segundo Ana Arraes, ele voltou na semana passada, quando não poderia ser preso por causa do Código Eleitoral – de acordo com o artigo 236, um eleitor não pode ser preso desde cinco dias antes e até 48 horas depois do encerramento da eleição, “salvo em flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou, ainda, por desrespeito a salvo-conduto”.

Kleiton já foi preso por não pagamento de pensão em dezembro do ano passado, mas conseguiu um habeas corpus e foi liberado após poucas horas. A defesa da mãe da criança recorreu, conseguindo a expedição de um novo mandado de prisão pela Vara da Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Balneário Camboriú (SC).