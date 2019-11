‘Eu fui namorada de Whitney Houston’

Durante anos, a bissexualidade de WHITNEY HOUSTON foi motivo de especulação. Os dois documentários dedicados à cantra americana – Whitney: I Can Be Me e Whitney, este último bancado por sua família – apenas tocaram no assunto de leve, sugerindo que ela namorou sua assistente pessoal Robyn Crawford. Em ambas as produções, Robin era vista somente em cenas de arquivo – ela se recusou a dar qualquer depoimento. Mas agora decidiu contar sua versão do tórrido caso de amor.

No livro A Song For You (uma canção para você, em português), ela fala de sua relação com a intérprete de I Will Always Love You e explica por que decidiu mantê-la fora dos hofolotes. “Eu fiz o máximo possível para ficar fora da mídia, mas é meu dever defender a honra de minha amiga e esclarecer as muitas coisas erradas que têm sido ditas em meu nome e no de Whitney”, escreve no prefácio da autobiografia.

Pela primeira vez, Robyn confirma que ela e Whitney iniciaram um romance quando era adolescentes e o namoro durou dois anos. “Não era só uma questão de dormirmos juntos”, explica. “Mas era uma questão confiar nossos segredos e sentimentos. Éramos amigas, éramos amantes. Éramos uma pessoa só”. Whitney terminou o relacionamento assim que assinou seu primeiro contrato como cantora profissional. Ela justificou o término do romance, dizendo que tinha medo que sua vida pessoal fosse investigada pela imprensa.

Robyn e Whitney, contudo, permaneceram amigas. Ela jamais comentou sobre o namoro com a cantora e a apoiou o quanto pôde em todos os momentos turbulentos de sua carreira – inclusive uma relação destrutiva com o cantor Bobby Brown e seu vício em drogas, especialmente o crack. “Não importa o quanto falamos sobre os males do vício, mas ela continuou usando drogas”, desabafou Robyn. Ela deixou de trabalhar com a amiga em 2000 e suspeitava que a cantora era abusada fisicamente por Brown e viu colheres queimadas – usadas para “esquentar” a droga – por toda a casa.

A infância de Robyn Crawford também não foi fácil. Sua mãe também era abusada fisicamente pelo pai e dois de seus amigos morreram de doenças relativas à Aids. Depois de sair da equipe de Whitney Houston, Robyn foi trabalhar como jornalista, tendo entrevistado personalidades como Jessica Biel e Kristen Bell. Hoje atua como personal trainer.