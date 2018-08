Escultura espanhola do século XII é vandalizada com pintura do Kiss

Uma escultura da Catedral de Santiago da Compostela, na Espanha, foi vandalizada com um simbolo conhecido pela banda Kiss. O autor do crime desenhou, com caneta marca-texto, o nome do grupo de rock e a pintura facial que era feita pelo baterista Peter Crisis e hoje por Eric Singer.

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, a escultura é datada do século XII e é a última obra da arquitetura românica da fachada do local. A Catedral de Santiago é declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. As autoridades estão verificando as câmeras de segurança do local para tentar identificar o autor do crime.

A policia espanhola compartilhou o caso em seu perfil oficial no Twitter e escreveu: “Essas pinturas, além de serem uma falta de respeito e civilidade, são um delito. Nos ajude a encontrar os responsáveis”.