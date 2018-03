Entrevista com Sergio Moro faz audiência do ‘Roda Viva’ subir 660%

Em sua primeira entrevista ao vivo na televisão, o juiz Sergio Moro , uma das figuras centrais da Operação Lava Lato, ajudou o programa Roda Viva, da TV Cultura, a conquistar sua melhor audiência em dezoito anos e a registrar um aumento de 660% em relação aos entrevistados mais recentes. A atração, exibida na segunda-feira 26, teve média de 3,8 pontos na Grande São Paulo, onde alcançou um pico de 4,6 pontos, melhor resultado no Ibope desde a entrevista com Marta Suplicy, em 2000, logo após sua vitória nas eleições para a prefeitura de São Paulo – a emissora não soube informar quantos pontos a conversa com a prefeita eleita alcançou.

Na semana passada, o Roda Viva transmitiu um especial sobre economia, que alcançou 0,5 ponto de média – número parecido com outros programas transmitidos em março, caso das entrevistas com o ministro da Educação, Mendonça Filho, que alcançou 0,8 ponto de média, e do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, que chegou a 0,7.

No Twitter, o Roda Viva com Moro chegou pela primeira vez ao topo mundial dos Trending Topics – ranking de assuntos mais comentados da rede.