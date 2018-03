Ao vivo: juiz Sergio Moro concede entrevista ao Roda Viva

O juiz federal Sergio Moro concede, a partir das 22h15 desta segunda-feira, uma entrevista para o programa Roda Viva, da TV Cultura. Conduzida pelo colunista de VEJA Augusto Nunes, que se despede do programa após cinco anos, a conversa será a primeira que o juiz terá ao vivo desde o início da Operação Lava Jato, em março de 2014. Na pauta, a prisão após condenação em segunda instância, os processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o futuro das investigações. A entrevista ocorre no mesmo dia em que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) negou os embargos de declaração de Lula contra a condenação imposta a ele, de doze anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do apartamento tríplex do Guarujá (SP). O petista permanecerá solto por um salvo-conduto do Supremo Tribunal Federal (STF), até que este conclua o julgamento de um habeas corpus preventivo pedido pelo ex-presidente. A bancada rotativa do programa será composta pelos jornalistas João Caminoto, diretor de Jornalismo do Grupo Estado; Sérgio Dávila, editor-executivo do jornal Folha de S.Paulo; Fernando Mitre, diretor de Jornalismo da Rede Bandeirantes; Daniela Pinheiro, diretora de Redação da revista Época; e Ricardo Setti, jornalista e escritor.

Acompanhe ao vivo a entrevista do juiz Sergio Moro no Roda Viva:

21:40 – Celebridade: o juiz Sergio Moro está sendo tietado nos bastidores da TV Cultura. Ele está sendo procurado para posar para fotos com convidados da emissora. Ele está acompanhado do amigo e também juiz federal Anderson Furlan.

21:30 – O juiz Sergio Moro já se encontra na sede da TV Cultura, emissora educativa do estado de São Paulo, para participar do Roda Viva. Duas barreiras policiais foram impostas aos que chegavam para acompanhar a entrevista.

Até agora, o medo de manifestantes não se justificou. Segundo o presidente da Fundação Padre Anchieta, Marcos Mendonça, há menos de uma dezena de pessoas contra o juiz em frente a emissora. Também estão presentes, em número maior, manifestantes pró-Moro