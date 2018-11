Entre criações e aparições, legado de Stan Lee é perpetuado no cinema

O mundo geek lamentou a morte de Stan Lee no último dia 12. O criador de grandes personagens, como Homem Aranha e Pantera Negra, deixou um legado indiscutível no mundo dos super-heróis e no universo cinematográfico da Marvel. Além de suas criações, o produtor também fez história e divertiu os fãs com suas aparições: o carteiro em O Quarteto Fantástico [2005], o MC de um clube de strip em Deadpool [2016] e até mesmo uma participação especial na animação da Disney Operação Big Hero [2014].

Mesmo com a perda inestimável, fica uma boa notícia para os admiradores de Lee: o escritor deixou mais três participações em filmes gravadas. Confira:

WiFi Ralph: Quebrando a Internet

A sequência de Detona Raph, com estreia prevista para janeiro de 2019 no Brasil, mostra o avatar de Stan Lee vagando pelo pavilhão da Marvel enquanto Vanellope foge de Stormtroopers em um universo que reúne todas as franquias do Walt Disney Studios. É a primeira aparição póstuma do produtor.

Homem Aranha: No Aranhaverso

Lee não poderia deixar de participar do novo filme de um de seus personagens mais famosos – o Homem Aranha. A aparição foi anunciada durante a New York Comic Com, em outubro. Desta vez, Stan Lee é o dono de uma loja de fantasias visitada pelo protagonista e faz um comentário enigmático sobre o futuro da trama. O filme chega aos cinemas brasileiros em janeiro de 2019.

Os Vingadores 4

O diretor Joe Russo adiantou, em abril deste ano, que a tão esperada participação do produtor vai acontecer em Os Vingadores 4, com estreia para maio de 2019 no Brasil. “Ele é incrível. É pura diversão tê-lo nos sets de filmagem e todos o amam. Ele tende a causar uma resposta bastante calorosa do público quando aparece em cena”, comentou à BBC, na ocasião. No entanto, mais detalhes ainda não foram divulgados.