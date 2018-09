Emmy 2018: Celebridades passam pelo tapete vermelho, confira destaques

Grandes nomes da TV americana estão passando pelo tapete vermelho do Emmy 2018, que acontece nesta segunda-feira, em Los Angeles. Os atores de Sterling K. Brown e Milo Ventimiglia, de This Is Us, estão entre os primeiros a chegar, juntamente com nomes como Tatiana Maslany, indicada por Orphan Black; Gaten Matarazzo e Noah Schnapp, parte do elenco mirim de Stranger Things; Kristen Bell, da série The Good Place; e Dakota Fanning, de The Alienist.

Confira os destaques abaixo, com atualizações conforme as personalidades passam pelo tapete:

A atriz Letitia Wright indicada ao Emmy de atriz coadjuvante em série limitada por 'Black Mirror'

O escritor e roteirista George R. R. Martin posa para foto antes da cerimônia de premiação do Emmy Awards

Mandy Moore da série 'This is Us' chega ao Emmy 2018

A atriz americana Kristen Bell, do elenco de 'The Good Place', chega ao tapete vermelho. Seu colega de elenco Ted Danson concorre ao prêmio de melhor ator em comédia.

Dakota Fanning no tapete vermelho do Emmy 2018. A atriz é parte do elenco de 'The Alienist', indicada ao troféu de melhor minissérie.

A atriz canadense Tatiana Maslany que concorre pela terceira vez ao prêmio de melhor atriz em série dramática por 'Orphan Black' — ela levou o troféu em 2016.

O ator americano Milo Ventimiglia concorre pela segunda vez ao Emmy de melhor ator dramático pela série 'This is Us'

A atriz americana Ellie Kemper chega ao Emmy Awards, em Los Angeles. Ela concorre pela segunda vez com a série 'Unbreakable Kimmy Schmidt' na categoria de melhor atriz de comédia

A atriz americana Alexis Bledel, de 'The Handmaid's Tale', concorre ao Emmy de melhor atriz coadjuvante

A atriz Issa Rae concorre pela primeira vez ao Emmy de melhor atriz cômica pela série 'Insecure'

O ator americano Noah Schnapp, de Stranger Things

O ator britânico Joseph Fiennes, da série 'The Handmaid's Tale', indicado ao Emmy de ator coadjuvante.

O ator americano Gaten Matarazzo, de 'Stranger Things', com look Dolce & Gabbana

A atriz Scarlett Johansson chega ao Emmy 2018