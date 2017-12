Eminem ‘sequestra’ Ivanka Trump em nova música

O rapper americano Eminem fantasia sobre o sequestro de Ivanka Trump, filha mais velha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em uma música do seu novo álbum, Revival, lançado nesta sexta-feira. Em Framed, o cantor, de 45 anos, fala sobre ter a filha do líder no porta-malas de seu carro e de ter que resolver a situação porque é sua “responsabilidade”.

A letra também se refere a Ivanka Trump como “estúpida pequena menina loira”. Já em Like Home, Eminem desfere novo golpe no presidente americano, afirmando que “é o momento de enterrá-lo, portanto diga a ele que se prepare para ser destituído”.

O artista já tinha atacado o presidente em uma apresentação no BET Hip Hop Awards, em outubro. O músico de Detroit fez uma improvisação de mais de quatro minutos contra Trump, um “avô racista de 94 anos”, que ignora o passado segregacionista nos EUA.

Em entrevista, o rapper disse ter se sentido frustrado porque o presidente não lhe deu atenção após suas críticas: “Eu estava esperando que dissesse algo e, por alguma razão, não o fez”.