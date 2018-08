Em uma semana, Keanu Reeves ‘invade’ dois casamentos

Keanu Reeves apareceu em dois casamentos sem ser convidado em uma semana. As imagens foram publicadas nas redes sociais e repercutidas por fãs em todo o mundo.

O ator está promovendo o filme Destination Wedding, uma comédia-romântica com Winona Ryder. A invasão de Reeves nas cerimônias aparentemente não tem relação com o lançamento do último trabalho dele.

Em um dos casamentos, o ator se mostra feliz com o casal, em Nova York. A imagem foi comentada por usuários do Twitter.

Best #Wedding Picture EVER!

Moray & Maura recently got hitched in New York and were #photobombed by a rather scruffy chap passing by.

We think Moray looks way better than #KeanuReeves in his stylish @slanjkilts Modern Inglis #tartan #kilt and Midnight Blue Crail kilt outfit!! pic.twitter.com/tL5vqG2DL7 — Slanj Kilts (@slanjkilts) August 22, 2018

Na Califórnia, os convidados do casamento se surpreenderam com a presença do ator no bar do hotel em que ocorria a cerimônia. Em entrevista ao Huffpost, o irmão do noivo contou como tudo aconteceu: “Avistamos Keanu no bar do hotel do casamento. Meu irmão foi lá e pediu uma foto, Keanu se levantou e veio apertar a mão de todo mundo, e depois ele fez aquela pose incrível para a foto. Ele estava super calmo e deslocado e ficou muito feliz em tirar uma foto com eles. Os noivos ficaram felicíssimos logo após dizerem o sim”.

Talk about an excellent wedding adventure. https://t.co/CwCCrHgWHS — HuffPost (@HuffPost) August 28, 2018

Não é de hoje que celebridades invadem cerimônias de casamento. No clipe de Sugar, do Maroon 5, a banda simula diversas ações em celebrações em Los Angeles. Em cada uma delas, Adam Levine e o grupo fizeram uma apresentação num palco improvisado e captaram a surpresa e a felicidade dos noivos com o show da banda “penetra”. Na época da divulgação, em entrevista ao site do programa Entertainment Tonight, um representante do Maroon 5 contou como foi o processo de gravação: “Em cada caso, apenas os noivos tinham conhecimento. Se eles contaram para as noivas durante a festa, nós não sabemos, mas eles queriam que fosse surpresa tanto quanto a gente”.