A quarentena de Anthony Hopkins: piano para o gato

Anthony Hopkins, 82 anos, está em quarentena dentro de casa. O ator, que por causa da idade faz parte do grupo de risco da pandemia causada pelo coronavírus, não está sozinho. No Twitter, o vencedor do Oscar por O Silêncio dos Inocentes divulgou um momento fofo com seu bichinho de estimação. Na legenda, escreveu: “Niblo tem tomado cuidado para que eu continue saudável, e exige que, em troca, eu o mantenha entretido… Gatos”. Além de ator, Hopkins toca piano com primor — no filme Dois Papas, da Netflix, ele realmente toca o instrumento nas cenas em que encarna o papa Bento XVI, outro apaixonado pela música clássica.

Confira o vídeo de Hopkins e seu gato: