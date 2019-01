Em nova fase, ‘O Outro Lado do Paraíso’ recupera audiência

O ponto de virada na trama de O Outro Lado do Paraíso, exibido pela Globo nesta segunda-feira, surtiu resultado na audiência. Em São Paulo, a novela de Walcyr Carrasco registrou 36 pontos (50% dos televisores ligados), novo recorde do folhetim, que chegou a 35 pontos na estreia, em 23 de outubro. No Rio, a média desta segunda também foi de 36 pontos (51% de participação), mesmo índice do primeiro capítulo.

Depois de acompanhar, durante a semana anterior, o sofrimento da protagonista Clara (Bianca Bin), colocada contra a vontade em uma clínica psiquiátrica, o público viu a história saltar dez anos. A heroína agora é aliada de Beatriz (Nathalia Timberg), outra paciente e amiga, que a ajudará a fugir nos próximos capítulos para levar adiante seu plano de vingança contra a sogra Sophia (Marieta Severo), que armou sua internação em uma armadilha, e os que a ajudaram, o psiquiatra (Eriberto Leão) e o juiz (Luís Mello).

Do outro lado da briga pela audiência, a novela Apocalipse, da Record, que estreou na semana passada, registrou 12 pontos de média (17% de participação) no Rio de Janeiro nesta segunda-feira. Em São Paulo, a produção alcançou a média de 10 pontos (13% dos aparelhos ligados).