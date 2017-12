Ed Sheeran e Marília Mendonça, os reis do Spotify em 2017

Ed Sheeran foi o artista com a música mais ouvida no Spotify mundialmente neste ano. O single Shape Of You alcançou a marca de 1,4 bilhões de reproduções na plataforma. O último álbum de Sheeran, Divide, obteve 3,1 bilhões de reproduções, tornando-se o disco mais tocado em 2017 também.

Uma das razões para Shape Of Your ter ganhado o primeiro lugar foi a divisão entre as visualizações das duas versões de Despacito: a original com Luis e Fonsi e Daddy Yankee e o remix que inclui Justin Bieber nos vocais, que ficaram com o terceiro e o segundo lugar da lista, respectivamente. As outras posições do Top 5 foram compostas por Something Just Like This, do Chainsmokers com Coldplay, e I’m the One, do DJ Khaled com Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper e Lil Wayne.

No Brasil, o sertanejo reina: Marília Mendonça foi a artista mulher mais ouvida de 2017. No ranking geral, as duplas Mateus & Kauan, Jorge & Mateus e Henrique & Juliano formam os três primeiros lugares entre os artistas mais tocados no país.

O ano foi de sucesso para os brasileiros. Das vinte faixas mais executadas no país, 17 são nacionais, incluindo Hear Me Now (Dj Alok), Vidinha de Balada (Henrique & Juliano), Te assumi pro Brasil (Matheus & Kauan) e K.O. (Pabllo Vittar). A expectativa é que no próximo ano, a mistura de gêneros faça ainda mais sucesso entre o público, como a canção Você Partiu Meu Coração, uma mistura de funk, sertanejo e forró nos vocais de Nego do Borel, Anitta e Wesley Safadão.