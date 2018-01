Ed Motta elogia Pabllo Vittar: ‘Talento verdadeiro e genuíno’

O músico Ed Motta compartilhou no Facebook o vídeo da participação de Pabllo Vittar no programa Altas Horas, da Globo, do último fim de semana. Ele se disse bastante impressionado com a voz da cantora, que interpretou I Have Nothing, de Whitney Houston. “Eu chorei de verdade vendo porque não imaginava essa musicalidade“, confessou.

Primeiro, Motta admitiu que tinha preconceito. “Sempre duvido artisticamente do que é muito popular, do prato mais pedido do cardápio, do filme premiado”, explicou. Em seguida, elogiou o timbre nas notas graves e analisou que ela atingiu as notas altas “com propriedade”.

A surpresa fez o cantor pesquisar outros vídeos de Pabllo na internet. “Faz tempo que o talento dela é verdadeiro e genuíno”, defendeu. “Muita gente denominada/inventada pelo mercado como ‘artista’ com grandes vendagens, premiações simuladas, não tem um terço da capacidade vocal de Pabllo Vittar”.

Ele também criticou os ataques à cantora, muitas vezes motivados por preconceito. “Pabllo faz um sucesso imenso, mas tem um exército de ódio yang que se incomoda profundamente com o que isso representa na sociedade obediente e engessada”, analisou. “Pabllo Vittar tem meu respeito”. No final, ainda destacou dois momentos marcantes da apresentação.

A opinião de Ed Motta rendeu muitos comentários em sua página, alguns bastante duros. O músico respondeu, explicando que falava de qualidade vocal, não de repertório ou performance. “Deslize? Desafinação? Isso pode ser trabalhado, lapidado.

Quem tem talento pode melhorar eternamente, se estudar, se dedicar”, disse. “Eu trabalho em estúdio quase que o tempo inteiro da minha vida, conheço bem o timbre, o som dos corretores de afinação digitais, eu tenho um ouvido razoável, eu não consigo escutar essa maquiagem posterior no som que estaria favorecendo a performance.”