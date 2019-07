‘É preciso separar fofocas da verdade’, diz atriz de ‘The Crown’

A atriz Emma Corrin, escalada como princesa Diana na quarta temporada da série The Crown, revelou que está pesquisando muito antes de assumir o papel. “Quando você lê sobre Diana, é preciso separar todas as fofocas da verdade”, afirmou à revista The Hollywood Reporter.

A britânica ainda acrescentou que a preparação envolve ler biografias, assistir a vídeos antigos e conversar com pessoas que conheciam Lady Di. Além disso, a atriz também será preparada por um coach de voz e movimentos.

Emma também contou que o papel lhe foi oferecido assim que sua audição chegou ao fim. “Parecia que eu havia acabado de ser pedida em casamento”, brincou.

Novata no show business, a atriz fará em breve sua estreia nos cinemas com o filme Misbehaviour, que narra a história de ativistas feministas que criam um plano para boicotar a competição de Miss Mundo em 1970. Além do longa, Emma Corrin também participou de um episódio da série Grantchester (2019) e do curta-metragem Alex’s Dream (2018).

Antes disso, a terceira temporada de The Crown, que deve estrear ainda neste ano, vai retratar o governo do primeiro-ministro Harold Wilson (1964-1970 e 1974-1976). Já a temporada seguinte vai apresentar, além de Diana, a primeira-ministra Margaret Thatcher (Gillian Anderson), que governou o Reino Unido entre 1979 e 1990, quando renunciou ao cargo.