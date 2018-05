Jamón Jamón

Da cozinha dirigida pela chef catarinense Simone Garcia saem receitas inspiradas na culinária espanhola. Suficiente para duas pessoas, a paella marinera leva peixe, camarão, lula e mexilhão (R$ 120,00). Para beliscar, há bocadillos, sanduíches espanhóis montados em baguete de fermentação natural. Entre eles, o de lombo de porco com queijo e aioli custa R$ 23,00 – mesmo preço da taça de gim-tônica com chá de laranja. 109 Norte, bloco D, loja 51, ☎ 3032-2595 (80 lugares). 17h/0h (sáb. 12h30/15h30 e 19h/0h; fecha dom. e seg.). Aberto em 2015.

Victrola

Cerca de 4 000 vinis ocupam as prateleiras deste bar que reverencia o bolachão. Diariamente há programação musical, com DJs tocando rock clássico. Em ambiente à meia-luz, a casa tem promoção de happy hour das 18h às 21h, com dose dupla de kir royal caipirinha (R$ 14,00) e cosmopolitan (R$ 23,00) e mojito (R$ 20,00). No rol de petiscos tem dadinhos de queijo de coalho (R$ 29,00), servido com geleia de pimenta, e pastel de gorgonzola e requeijão (R$ 24,00), escoltado por molho à base de chutney de abacaxi. 413 Norte, bloco E, ☎ 3032-2626 e 98333-3066 (100 lugares. 18h/0h (qui. até 1h; sex. e sáb. até 2h; fecha dom.). Aberto em 2014.