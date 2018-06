‘Deus Salve o Rei’: amor de Gregório por Amália será apenas platônico

Danton Mello entrou há pouco para o elenco de Deus Salve o Rei, a novela das 7 da Globo que demorou para pegar junto ao público, mas agora anda aquecida. Logo no capítulo de estreia, o personagem do ator, Gregório, se encantou pela mocinha do folhetim, Amália (Marina Ruy Barbosa), ao ser saqueado por ladrões e receber ajuda da plebeia. A relação, no entanto, deve ficar só no campo platônico.

“É um grande conflito para ele, porque o Gregório é um amigo de infância do rei Afonso, que se casará com a Amália”, comenta Danton, citando o personagem de Romulo Estrela. “Mesmo vivendo esse amor platônico por ela, imagino que ele respeite e seja leal ao rei.”

Gregório chegou ao folhetim para ocupar o posto de braço-direito de Afonso. Desde então, tem apresentado desconforto ao conversar com a futura rainha, por causa dos sentimentos que afloraram nele. O novo conselheiro ainda deve ser designado como tutor da plebeia Amália nos preparamentos para o futuro casamento real.