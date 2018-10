Despedida de Rick, em ‘The Walking Dead’, terá ‘pilha de corpos’

Andrew Lincoln deixou uma “pilha de corpos” para trás em The Walking Dead, segundo a revista Entertainment Weekly, que acompanhou a gravação da despedida do ator da série. Lincoln deixará de interpretar o personagem Rick Grimes após a 9ª temporada do seriado, e seus últimos momentos serão acompanhados de muito sangue, de acordo com a publicação.

Rick caminhará sobre corpos de anônimos e de personagens conhecidos, então irá se agachar, sentar, esperar, deitar, levantar, sentar, agachar, sentar, esperar, deitar de novo, e assim por diante — uma rotina comum àqueles que estão tentando fugir dos zumbis.

Norman Reedus, Jeffrey Dean Morgan e outros membros do elenco acompanharam a gravação para apoiar o colega, que admitiu estar aflito. “Depois disso, acabou”, disse Lincoln à publicação. Ao final da cena, o ator recebeu abraços dos presentes, todos muito comovidos.

A 9ª temporada de The Walking Dead estreou no dia 30 de setembro, na Fox e na Fox Premium. Um novo episódio da série vai ao ar todos os domingos, às 22h, e os capítulos vão em seguida para o aplicativo do canal.