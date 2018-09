Demitido, James Gunn assinará roteiro de ‘Guardiões da Galáxia Vol. 3’

O diretor James Gunn ainda assinará o roteiro do terceiro filme da franquia Guardiões da Galáxia. O cineasta americano, que é creditado como diretor e roteirista dos dois filmes anteriores da saga, foi demitido pela Disney e cortado da nova produção em julho, depois que sites conservadores resgataram mensagens ofensivas publicadas pelo americano no Twitter há alguns anos. Os tuítes, a maior parte publicada entre 2008 a 2011, faziam piada com estupro, pedofilia e aids.

A confirmação de que Gunn assinará o roteiro foi dada pelo irmão do diretor, Sean Gunn, que interpreta o Kraglin na saga protagonizada por Chris Pratt. “A Disney ainda quer fazer o filme e eles têm todas as intenções de usar o roteiro do meu irmão”, afirmou ao jornal americano Tulsa World.

No fim de agosto, a Disney anunciou que havia paralisado a pré-produção do novo Guardiões da Galáxia, enquanto procura outro diretor para a produção. O longa tinha previsão de estreia para 2020 nos Estados Unidos. O estúdio liberou os membros da equipe dos seus contratos para procurarem trabalho em outros filmes até definirem novas datas.