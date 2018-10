Demitido de ‘Guardiões da Galáxia’, James Gunn fará ‘Esquadrão Suicida’

Demitido de Guardiões da Galáxia, James Gunn assinará o roteiro do próximo filme do Esquadrão Suicida, da DC Comics, segundo o site da revista The Hollywood Reporter. Em julho, o cineasta foi cortado da franquia da Marvel depois de sites conservadores resgatarem mensagens ofensivas publicadas por ele sobre temas como estupro, pedofilia e aids no Twitter em 2008 e 2009.

Apesar de Gunn ter sido contratado apenas como roteirista, rumores sugerem que o ex-Marvel estaria sendo cotado também para dirigir o longa — tudo depende da evolução do roteiro. Mel Gibson e Daniel Espinosa foram cotados para o cargo, mas sem sucesso.

Esquadrão Suicida estreou nos cinemas em 2016, com Margot Robbie, Jared Leto e Will Smith no elenco. Apesar do sucesso de bilheteria, o filme não caiu nas graças da crítica especializada.

Ainda segundo o The Hollywood Reporter, o segundo filme estrelado pelos vilões da DC Comics não será uma continuação do primeiro, mas outra trama com os mesmos personagens.