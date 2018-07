Demi Lovato desperta após suspeita de overdose

A cantora pop Demi Lovato, que já falou abertamente sobre seu histórico de abuso de drogas e álcool no passado, acordou após ser levada a um hospital de Los Angeles nesta terça-feira, por suspeita de overdose, relatou a imprensa americana. “Demi está acordada e com sua família, que quer expressar agradecimento a todos pelo amor, orações e apoio”, disse um representante da cantora à revista Variety em comunicado.

Demi, de 25 anos, que já foi indicada ao Grammy, está “bem e estável”, disse a revista People, citando uma fonte não identificada. Já o site TMZ, citando fontes policiais, relatou que Demi foi encontrada inconsciente em sua casa e tratada com Narcan, um tratamento de emergência para suspeita de overdoses de opiáceos e drogas.

A polícia de Los Angeles informou ter respondido a um chamado de emergência médica nesta terça-feira envolvendo uma mulher na rua de Hollywood Hills onde Lovato teria uma casa, mas se negou a identificar a pessoa.

No mês passado, Demi lançou a música Sober, na qual canta: “Mamãe, sinto muito, não estou mais sóbria; E papai, por favor me perdoe pelas bebidas derramadas pelo chão; Para aqueles que nunca me deixaram, nós já passamos por essa estrada antes; Sinto muito, não estou mais sóbria”.