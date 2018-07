Deborah Secco sobre Karola: ‘Não acredito em pessoas 100% boas ou más’

A chatice de Rochelle em Segundo Sol já é algo reconhecido entre o público – a digital influencer malcriada interpretada por Giovanna Lancellotti não conseguiu criar empatia e entrou para o rol de personagens malas das novelas. A novela das 9 da Globo, porém, conseguiu criar também uma malvada “querida”. Apesar do jeito vigarista, a vilã Karola, vivida por Deborah Secco, conquistou os espectadores com uma personalidade amorosa e a forma como defende a própria família.

“A Karola é uma personagem muito contraditória. Ela é extremamente má, mas é uma muito boa mãe e é realmente apaixonada pelo Beto Falcão”, afirmo9u Deborah em entrevista a VEJA durante evento de divulgação do filme Mulheres Alteradas, em que vive Keka. “Não acredito em pessoas 100% boas ou más. Acredito em pessoas que tentam ser felizes e lutam por isso, mas de formas diferentes, em equalizações diferentes. Isso não é algo exclusivo do Brasil, mas no mundo todo.”