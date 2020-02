De séries da Marvel aos Minions: Os trailers divulgados no Super Bowl

Principal evento esportivo americano, o Super Bowl é também tradicional pelo que acontece no seu intervalo: de shows com celebridades da música (Shakira e Jennifer Lopez foram as estrelas da vez), até comerciais e trailers de esperados filmes e séries.

Um dos mais bombásticos foi o da Marvel, que exibiu pela primeira vez trechos das séries de TV que estão por vir, WandaVision, Loki e Falcão e o Soldado Invernal, que vão ampliar ainda mais o universo dos Vingadores, agora no streaming, no canal Disney +. Já entre as futuras estreias de cinema, foram divulgadas prévias de filmes como 007 – Sem Tempo Para Morrer; Top Gun: Maverick; Um Lugar Silencioso 2; Velozes e Furiosos 9; Viúva Negra; Minions: The Rise Of Gru; entre outros. Confira:

Falcão e o Soldado Invernal, Wandavision e Loki

007 – Sem Tempo Para Morrer

Um Lugar Silencioso 2

Minions: The Rise of Gru

Viúva Negra

Mulan

Velozes & Furiosos 9

Top Gun: Maverick

O Homem Invisível