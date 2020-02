Shakira e Jennifer Lopez fazem bonito no intervalo do Super Bowl LIV

O tradicional show do intervalo do Super Bowl teve as apresentações das cantoras Shakira e Jennifer Lopez na edição 2020, que terminou com a vitória do Kansas City Chiefs sobre o San Francisco 49ers, neste domingo, 2.

As consagradas cantoras agitaram o público no Hard Rock Stadium, em Miami, com roupas brilhantes, muita dança, fogos de artifício e, claro, os principais hits de suas carreiras.

Com as participações dos cantores J Balvin, que é colombiano, bem como Shakira, e Bad Bunny, porto-riquenho, país qual Jennifer tem ascendência, a ideia de levar “latinidade” ao evento foi cumprida.

Além disso, J Lo cantou com sua filha, Emme, em certo momento do show. Neste momento, a cantora utilizou uma roupa que tinha o desenho das bandeiras dos Estados Unidos e Porto Rico.

Publicidade

Juntas, para encerrar a apresentação, Shakira e Jennifer cantaram “Waka Waka”, música tema da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

Aniversariante do dia, Shakira agradeceu pela oportunidade e exaltou a cultura latina. “O melhor presente de aniversário foi sentir o apoio de todos os meus fãs, e o mais incrível e ético time que uma artista poderia desejar”, disse.

“Escalamos o Kilimanjaro e nós, latinos, fizemos história nesta noite. Não conseguiríamos sem vocês”, acrescentou a cantora.

Hino dos EUA com Demi Lovato

A jovem cantora Demi Lovato foi a responsável por entoar o hino norte-americano antes do confronto. Em uma bela performance, a cantora foi muito aplaudida ao final da apresentação. Caças dos EUA foram vistos pelos céus e a transmissão também mostrou militares do país durante a canção.