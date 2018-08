Dançarina de Demi Lovato desabafa após ser acusada de fornecer drogas

Dani Vitale, uma das dançarinas de Demi Lovato, se tornou alvo de ofensas após circular na internet a história de que ela fornecia drogas à cantora. As redes sociais da moça foram tomadas por críticas e ameaças que, segundo Dani, a fizeram entrar em depressão.

“Enquanto eu pensava unicamente na sobrevivência de um ser humano, me coloquei de lado, como devemos fazer por aqueles que precisam de nós. Durante esse tempo, a circulação de uma notícia falsa na internet atingiu a minha vida, minha reputação, meu nome e tudo pelo que trabalhei”, escreveu Dani em um texto no Instagram.

Demi foi internada às pressas no dia 24 de julho após uma overdose de oxicodona e fentanil. Antes disso, ela estava sóbria há seis anos. No desabafo, a dançarina diz que nunca deu drogas para a cantora. “Eu nunca toquei, nem mesmo vi drogas na minha vida inteira. Eu não uso drogas, e jamais iria encorajar ou fornecer drogas para alguém que eu amo. Eu não faço o que faço por atenção. Eu faço o que faço por amor, e o mundo tirou isso de mim. Pessoas que eu pensei que me amavam sumiram, as empresas pararam de responder e-mails e eu fiquei sozinha”, contou.

Ela disse que os rumores lhe fizeram muito mal e que houve noites em que ela “esperou não acordar no dia seguinte” e que não conseguia tomar banho, comer ou dormir direito. “Pela primeira vez na minha vida, eu estava testemunhando o quão doentes e perturbadas são muitas pessoas na internet”, contou ela, que disse ter chegado a guardar o telefone em uma gaveta para não ler mais nada do que as pessoas estavam escrevendo nas redes sociais. “Fiquei com medo de abrir o olho ou sair da cama. Fiquei com séria depressão, medo, ansiedade, tristeza, raiva, nojo, e muito mais coisas que tenho sentido que não consigo nem descrever”, afirmou.

“Essa narrativa falsa é muito prejudicial para a vida de pessoas inocentes, a minha inclusa. Nós somos tão rápidos para apontar o dedo, mesmo tendo zero fatos. Não estou escrevendo isso por pena ou simpatia. Escrevo isso para compartilhar a minha história de como isso me afeta e pesa. Escrevo para promover a paz e entender que está tudo bem em ficar triste, mas não está tudo bem praticar bullying com alguém com histórias falsas. Nossas palavras têm significado e consequências. Se você não tem nada de bom para dizer, não diga nada”, concluiu.

Alguns dias depois da overdose, Demi compartilhou uma mensagem com os fãs em seu Instagram. “Quero agradecer a Deus por me manter viva e bem. Aos meus fãs, sou eternamente grata por todo o seu amor e apoio ao longo desta semana e além. Seus pensamentos e orações positivos me ajudaram a navegar por esses tempos difíceis”, disse. “Agora eu preciso de tempo para me curar e focar na minha sobriedade e no caminho para a recuperação”.

Demi cancelou os shows da turnê Tell Me You Love Me, incluindo as quatro apresentações no Brasil, que seriam realizadas em novembro em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Fortaleza. Desde 15 de agosto, as pessoas que haviam comprado ingressos podem pedir reembolso.