Dan Brown, de ‘O Código Da Vinci’, fará live com editora brasileira

O autor americano Dan Brown, conhecido pelos livros O Código Da Vinci, Anjos e Demônio, Inferno e Origem — saga protagonizada pelo simbologista Robert Langdon — vai participar de uma live dedicada aos leitores brasileiros, no dia 19 de maio, promovida pela Editora Arqueiro, que publica o escritor no país.

Em meio ao sucesso das lives musicais, a editora criou o projeto Lives Literárias no intuito de estimular a leitura na quarentena causada pelo novo coronavírus. Entre os nomes que já participaram das conversas ao vivo estão o autor de ficção policial, Harlan Coben (Não Fale Com Estranhos), AJ Finn (A Mulher na Janela), Lucinda Riley (A Rosa da Meia-noite), Lucy Diamond (A Casa dos Novos Começos), Camila Lackberg (A Gaiola de Ouro), Gayle Forman (Se Eu Ficar) e Jenny Colgan (A Padaria dos Finais Felizes).

As lives ocorrem no período da tarde, entre 13h e 15h – com tradução simultânea, e ficam disponíveis no Instagram da Editora Arqueiro. O horário da conversa ao vivo de Dan Brown ainda não foi confirmada.

Confira a agenda das próximas lives no perfil da editora:

Christina Dalcher – 12 de maio, terça, 15h

Nicola Yoon – 14 de maio, quinta, 15h

Klara Castanho – 18 de maio, segunda-feira, 15h

Dan Brown – 19 de maio, terça-feira, horário a confirmar

Frances – 19 de maio, terça-feira, 15h

Laura Sebastian – 21 de maio, quinta-feira, 15h

Kristin Hannah – 26 de maio, terça-feira, 15h

Colleen Houck – 28 de maio, quinta-feira, 15h