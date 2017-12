Críticos de VEJA elegem os melhores álbuns de 2017

Na edição especial de retrospectiva de VEJA, os críticos da revista elegeram os cinco melhores álbuns de 2017.

Caravanas, de Chico Buarque, por exemplo, ficou em quarto lugar. Clique aqui para ver os outros quatro.

Sobre Caravanas:

São apenas sete canções inéditas (mais duas regravações). Mas que canções… Primeiro disco de Chico Buarque em seis anos, Caravanas tem sambas, blues, boleros. Em todos os gêneros, brilham as letras elegantes que colocaram Chico entre os grandes da música popular brasileira. Há referências a craques do passado (o atacante Puskás, em Jogo de Bola), alusões shakespearianas (Tua Cantiga cita o verso final do soneto CXVI) e um compositor mais romântico e saudosista do que crítico e político (a faixa-título, crônica dos choques sociais nas praias cariocas, é a exceção). Certa militância feminista cismou que Chico já não “representa” a mulher atual. Mas Blues para Bia fala com sensibilidade de uma jovem em cujo coração “meninos não têm lugar”.