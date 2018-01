Cristina Serra vai trabalhar com Mara Luquet em canal no Youtube

Cristina Serra, que anunciou sua saída da Globo nesta quarta-feira, após 26 anos na emissora, já tem destino certo: vai trabalhar com Mara Luquet no canal MyNews, que a ex-comentarista do Jornal da Globo vai lançar entre fevereiro e março no YouTube. “Ela vai coordenar a campanha política e será uma das comentaristas do programa de fim de semana”, diz Mara a VEJA. O programa, segundo a jornalista, será de análise de notícias da semana e também antecipará os temas que devem pautar a semana seguinte.

Outros nomes confirmados no novo projeto de Mara são Thais Heredia, dispensada da GloboNews em dezembro, e Mariliz Pereira Jorge, que é colunista do jornal Folha de S.Paulo. Thais comandará um programa de entrevistas com empresários e Mariliz também atuará como comentarista no programa de fim de semana do canal.

Mara Luquet deixou o Grupo Globo em julho passado. A jornalista atuava como comentarista no Jornal da Globo e SP1, da emissora aberta, no canal pago GloboNews e na rádio CBN. Mara pediu o encerramento do contrato com o grupo justamente para se dedicar a novos projetos, como o novo canal no YouTube e uma produtora de conteúdo para a internet.