Crise no #MeToo: Rose McGowan fez acusações incorretas contra Asia Argento

Rose McGowan, um dos principais nomes do movimento #MeToo, em que celebridades de Hollywood lutam contra o assédio, publicou um comunicado na quinta-feira se desculpando por ter divulgado “fatos que não estavam corretos” contra a atriz Asia Argento, que é acusada de ter abusado do ator Jimmy Bennett em 2013, quando ele tinha 17 anos, na Califórnia, onde a idade de consentimento é 18 anos.

No dia 27 de agosto, Rose publicou um texto em que afirmava que incentivou a namorada, Rain Dove, a levar à polícia uma troca de mensagens com Asia, em que a atriz contava detalhes sobre o caso com Bennett. Entre as acusações feitas por McGowan estavam a de que o ator mandava imagens nu para Argento desde os 12 anos de idade e que ela nunca pediu ou tomou uma atitude para que ele parasse. Agora, Rose volta atrás e diz que a grave informação estava errada.

“Divulguei um comunicado sobre Asia Argento que agora eu sei que continha um número de fatos incorretos”, escreveu Rose em uma publicação no Twitter na quinta. “Eu entendi errado as mensagens que Asia trocou com a minha companheira, Rain Dove, que deixam claro que Jimmy mandou mensagens inapropriadas para Asia apenas depois que eles se encontraram, quando ele tinha 17 (ainda menor de idade na Califórnia, mas notavelmente diferente de alguém de 12 anos).”

McGowan ainda afirmou que não comentará mais sobre o caso envolvendo a outra atriz e declarou: “Me arrependo profundamente de não ter corrigido o meu erro antes e peço desculpas à Asia por isso”.