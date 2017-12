Criminosos roubam caminhão de Gusttavo Lima na Marginal Tietê

Na noite desta quinta-feira, criminosos roubaram em São Paulo o caminhão de produção do cantor Gusttavo Lima. O veículo seguia para uma apresentação que o cantor fará em Olímpia, no interior do estado, nesta sexta-feira. Abordado na Marginal Tietê, ele foi parado pela Polícia Rodoviária na Fernão Dias, na altura de Atibaia e um dos ladrões acabou preso.

A carreta foi cercada por três carros. Homens armados renderam o motorista e seu filho, uma criança de dez anos. Em seguida, os bandidos se separam. As vítimas foram colocadas em um dos automóveis e o caminhão seguiu por um caminho diferente. Os reféns foram libertados sem ferimentos, três horas depois, na Dutra, próximo a Guarulhos.

O caminhão foi conduzido por um jovem de 21 anos. Segundo a polícia, ao ser parado, o suspeito argumentou que era contratado do cantor. Mas as autoridades já estavam cientes do assalto, graças à denúncia de um motorista que presenciou a abordagem. Os cúmplices dele conseguiram escapara.

Segundo a assessoria de Gusttavo Lima, todos os instrumentos e equipamentos roubados foram recuperados e a agenda do cantor não mudou.