Criadores de ‘Game of Thrones’ trabalharão em novos ‘Star Wars’

Game of Thrones e Star Wars vão se cruzar. Ou quase isso. Ninguém verá cavaleiros jedi montados em dragões, mas a Disney anunciou nesta quinta-feira que os criadores do seriado da HBO, David Benioff e D.B. Weiss, vão escrever e produzir novos projetos para a saga intergaláctica.

Os filmes serão histórias à parte e vão fugir da nova trilogia que Rian Johnson, diretor de Os Últimos Jedi, está planejando. Também não se ligará ao Episódio 9, comandado por J.J. Abrams. Não há nenhuma previsão de quando os trabalhos irão começar, nem mais detalhes sobre o projeto.

A dupla estava envolvida com uma nova série da HBO, o drama Confederate, sobre escravidão durante a guerra civil americana (1861-1865). Segundo o site da revista The Hollywood Reporter, porém, com o novo anúncio, é possível que deixem o projeto.

“David e Dan são dois dos melhores contadores de história na ativa hoje”, disse, em comunicado, Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, responsável pelo legado de Star Wars. “O comando deles sobre personagens complexos, a profundidade de suas histórias e a riqueza da mitologia vão levar Star Wars por caminhos que eu acho extremamente empolgantes.”

Benioff e Weiss também comemoraram a parceria. “No verão de 1977, nós viajamos a uma galáxia muito, muito distante e estivemos sonhando desde então”, escreveram. “Nós estamos honrados com a oportunidade, um pouco assustados pela responsabilidade e muito ansiosos para começar logo que a temporada final de Game of Thrones esteja completa.”