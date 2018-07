Criador de ‘The Walking Dead’ promete despedida especial para Rick

Andrew Lincoln, intérprete de Rick Grimes em The Walking Dead, vai mesmo deixar a série. A confirmação foi dada pelo criador dos quadrinhos que inspiram a produção da TV e produtor do seriado, Robert Kirkman. Em conversa com o site americano IMDb, Kirkman explicou os motivos da saída do ator e falou que há uma despedida especial planejada para o protagonista.

“Ele se importa com os fãs e com a série. Ele quer algo especial para sua despedida e temos algo lindo planejado. Não vou estragar a surpresa, mas todos que amam essa jornada, que amam Rick, e amam The Walking Dead, vão querer ver o que temos planejado”, conta.

Kirkman não falou exatamente quando Lincoln deixará a série, mas afirmou que será ao longo da nona temporada. “Temos que pensar em Andrew Lincoln. É um ser humano, alguém que conheço há uma década. Alguém que eu amo. Ele tem suado na Georgia, longe de sua família por tanto tempo”, diz o criador da trama de zumbis, lembrando que o ator é de Londres, na Inglaterra, enquanto a série é filmada na Georgia, sul dos Estados Unidos.

Lincoln é o protagonista e primeiro rosto que aparece na série em seu episódio de estreia, exibido nos Estados Unidos em outubro de 2010. Desde então, o ator tem se dedicado exclusivamente ao personagem — exceto por uma participação no curta que serviu como uma sequência emocional do longa Simplesmente Amor, um dos trabalhos anteriores do britânico.