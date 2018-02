Cranberries lançará último disco gravado por Dolores O’Riordan

Os membros da banda The Cranberries anunciaram nesta quinta-feira em sua página no Facebook que vão lançar as últimas músicas gravadas pela vocalista Dolores O’Riordan, que morreu em janeiro, aos 46 anos. “Muitas pessoas têm perguntado qual será o futuro da banda”, diz o texto assinado por Noel Hogan, Mike Hogan e Fergal Lawler. “Estivemos discutindo isso nos últimos dias.”

“Nos últimos meses, o processo de composição de um novo álbum do Cranberries tinha começado com algumas músicas já bem desenvolvidas”, continua o comunicado. “Dolores já tinha gravado os vocais dessas músicas, então decidimos terminá-las, porque isso seria o que ela gostaria que acontecesse. Não sabemos quantas músicas vão entrar para o álbum final, mas era o desejo da Dolores que a gente terminasse o disco e o lançasse, então faremos isso nos próximos meses.”

O grupo afirma ainda que outros projetos envolvendo o Cranberries já estavam em andamento e eles vão resolver como cada um ficará. Os músicos também agradeceram o apoio dos fãs. “Como vocês podem imaginar, tem sido um período muito triste e difícil, não apenas para nós, mas também para a família de Dolores. Ler as mensagens que todos vocês mandaram tem sido maravilhoso. Ver o impacto positivo de Dolores nas vidas das pessoas é adorável e nos dá conforto em um momento tão difícil.”

Dolores morreu em 15 de janeiro em um hotel em Londres, onde estava para participar de uma série de gravações. A causa da morte ainda não foi divulgada.

O último trabalho do Cranberries foi o álbum acústico Something Else, lançado em 2017. No mesmo ano, a banda cancelou diversos shows nos Estados Unidos e Europa citando problemas que Dolores tinha na coluna.