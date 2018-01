Morre Dolores O’Riordan, vocalista da banda The Cranberries

Dolores O’Riordan, vocalista do grupo The Cranberries, morreu nesta segunda-feira, aos 46 anos. A cantora estava em Londres participando de uma sessão de gravações e morreu repentinamente, segundo o jornal Irish Times. Em nota à publicação, a assessoria de imprensa da cantora afirmou que sua família está “devastada com a notícia” e pediu privacidade “neste momento difícil”. A assessoria não deu detalhes sobre a causa da morte.

Dolores assumiu os vocais da banda Cranberries em 1990, e logo emplacou hits como Zombie, Linger e Ode to My Family. Ainda de acordo com o Irish Times, o grupo vendeu cerca de 40 milhões de discos em toda sua carreira — que passou por um hiato entre 2002 e 2009, período no qual a cantora lançou os discos solo Are You Listening? (2007) e No Baggage (2009).

O último trabalho do grupo foi o álbum acústico Something Else, lançado em 2017. No mesmo ano, a banda cancelou diversos shows nos Estados Unidos e Europa citando problemas que Dolores tinha na coluna.

A cantora nasceu em Ballybricken, na Irlanda, em 1971, e era a mais nova de sete irmãos. Ela deixa três filhos, Taylor Baxter, Molly Leigh e Dakota Rain, e o ex-marido, Dan Burton, antigo empresário do Cranberries.

Repercussão

A notícia da morte de Dolores entristeceu o mundo da música. Confira algumas mensagens e lembranças que os artistas compartilharam da cantora:

I once met Delores O’Riordan when I was 15. She was kind and lovely, I got her autograph on my train ticket and it made my day. She had the most amazing voice and presence. So sorry to hear that she’s passed away today x — James Corden (@JKCorden) January 15, 2018

“Eu conheci Dolores O’Riordan quando eu tinha 15 anos. Ela foi gentil e carinhosa, eu peguei seu autógrafo no meu bilhete de trem e isso fez o meu dia. Ela tinha a mais maravilhosa voz e presença. Muito triste em saber que ela morreu hoje.”

this is horrible news to wake up to. rest in peace dolores. https://t.co/KqPvlIs7r0 — Diplo (@_diplo_) January 15, 2018

“Essa é uma notícia horrível para receber logo de manhã. Descanse em paz, Dolores.”

Nooooo!! Have always adored her songs and voice https://t.co/asBAt1RJl1 — josh groban (@joshgroban) January 15, 2018

“Nããão! Sempre adorei suas canções e sua voz.”