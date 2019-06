Conselho de pais dos EUA pede fim da transmissão da série ‘Euphoria’

O Conselho Parental de Televisão dos Estados Unidos fez um pedido para que o canal HBO deixe de transmitir a série Euphoria, cuja estreia ocorreu no último domingo 16.

O presidente do organização, Tim Winter, emitiu um comunicado no qual afirma que a “HBO, com seu novo programa centrado no ensino médio Euphoria, parece estar publicamente, intencionalmente comercializando conteúdo adulto extremamente gráfico – sexo, violência, profanação e uso de drogas – aos adolescentes e pré-adolescentes”.

Em entrevista à Fox News, Winter afirmou que, apesar de a HBO ter dito que o programa era para adultos, essa afirmação “foi totalmente refutada porque (Sam Levinson, criador da produção) disse que ‘os pais vão pirar com esse programa’. Essa é uma demonstração de quem ele está mirando com essa série. A HBO agora está comercializando internacionalmente esse conteúdo para crianças”.

Antes da estreia, a atriz Zendaya, protagonista da série, chegou a alertar seus seguidores do Instagram sobre o conteúdo apresentado. “Apenas lembrando antes da estreia desta noite que Euphoria é para público mais velho. É um relato bruto e honesto sobre o vício, ansiedade e as dificuldades de enfrentar a vida hoje em dia. Existem cenas gráficas, difíceis de assistir e que podem ser gatilhos”, escreveu. “Por favor, só assista caso você sinta que consegue aguentar. Faça o que é melhor para você.” O presidente de programação da HBO, Casey Bloys, também se manifestou sobre o assunto, afirmando que a série “não é para todos”.