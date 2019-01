Conheça o elenco da primeira série derivada de ‘Game of Thrones’

A HBO anunciou parte do elenco que irá compor a primeira série derivada de Game of Thrones. A nova produção, que tem previsão de estreia para 2020, ainda não tem nome definido mas será um prequel (quando a história se passa antes da original) e mostrará Westeros milhares de anos antes do que foi apresentado até agora.

Em outubro, foi revelado que Naomi Watts será a protagonista da série criada por George R.R. Martin, o autor da saga de livros As Crônicas de Gelo e Fogo, e Jane Goldman, produtora de filmes como Kick-Ass: Quebrando Tudo (2010) e Kingsman: Serviço Secreto (2014).

Os nomes anunciados apresentam um elenco com maior diversidade — com três mulheres nos papeis centrais e mais atores negros. Game of Thrones recebeu críticas nos últimos anos, pela maior parte dos atores principais serem brancos. A série, no entanto, ganhou elogios pelas fortes personagens femininas, como Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), Arya Stark (Maisie Williams) e Brienne de Tarth (Gwendoline Christie).

A diretora escolhida para a nova produção foi a britânica SJ Clarkson, que já trabalhou em séries como Orange Is the New Black, Dexter, Bates Motel e Jessica Jones. Ela ainda está à frente do próximo filme da franquia Star Trek, que está em pré-produção.

Confira o restante do elenco:

Naomi Ackie

A atriz britânica de 27 anos estreou no cinema em Lady Macbeth (2017) e terá um dos papéis principais em Star Wars: Episódio IX, que estreia em dezembro no Brasil.

Denise Gough

A irlândesa ganhou reconhecimento no teatro britânico e participou do filme Colette (2018), estrelado por Keira Knightley.

Jamie Campbell Bower

O ator britânico que tem muitas semelhanças com a família Lannister interpretou o rei Arthur na série Camelot, antes de integrar os filmes adolescentes, como a saga Crepúsculo e Os Instrumentos Mortais: Cidade dos Ossos.

Georgie Henley

Depois de interpretar a Lucy nas adaptações da Disney de As Crônicas de Nárnia, a atriz de 23 anos também estará na série britânica The Spanish Princess, inspirada em romances da escritora Philippa Gregory.

Sheila Atim

A atriz e compositora já conhecida no teatro britânico participou da série Harlots, do serviço de streaming Hulu.

Alex Sharp

Além de interpretar o Luke no filme da Netflix O Mínimo para Viver, o ator participou da adaptação do livro O Estranho Caso do Cachorro Morto para o teatro, em Londres.

Ivanno Jeremiah

O ator inglês ganhou maior popularidade ao integrar o elenco da série Humans e fez pequenas participações em produções maiores, como Black Mirror e Doctor Who.

Toby Regbo

Rei Francis na série Reign, Regbo também participou de The Last Kingdon, que passou a ser co-produzida pela Netflix a partir da segunda temporada.