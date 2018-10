Naomi Watts vai protagonizar série derivada de ‘Game of Thrones’

Com o fim cada vez mais próximo de Game of Thrones, a HBO já começou a trabalhar em séries derivadas da produção. Segundo o site da revista The Hollywood Reporter, a atriz Naomi Watts vai protagonizar a primeira delas, que vai se passar milhares de anos antes dos acontecimentos retratados em Game of Thrones.

O drama foi criado por Jane Goldman, produtora de filmes como Kick-Ass: Quebrando Tudo (2010) e Kingsman: Serviço Secreto (2014), e George R.R. Martin, o autor da série de livros As Crônicas de Gelo e Fogo, que inspiraram o seriado original.

A história vai explorar como o mundo saiu de sua “era dourada dos heróis” e passou a viver um momento sombrio. “Só uma coisa é certa: dos segredos horripilantes da história de Westeros à verdadeira origem dos Caminhantes Brancos, dos mistérios do leste para os Starks da lenda… não é a história que nós achamos que conhecemos”, diz uma sinopse da HBO divulgada em junho, quando o canal autorizou a produção do piloto.

Naomi Watts, indicada ao Oscar duas vezes – por 21 Gramas e O Impossível –, vai dar vida a uma aristocrata carismática que esconde um segredo sombrio.

Essa produção é a primeira derivada de Game of Thrones a ter um piloto autorizado pela emissora. Em maio do ano passado, o canal confirmou que tinha vários roteiristas trabalhando em possíveis projetos do universo da série. O presidente de programação da HBO, Casey Bloys, afirmou, porém, que os seriados derivados só serão exibidos pelo menos um ano depois da temporada final da série original, o que acontece em 2019. Qualquer projeto, portanto, só deve estrear a partir de 2020.

O esforço da HBO para a criação de produções derivadas de Game of Thrones se deve a pelo menos dois fatores: a série é seu maior sucesso atual – tem ótima audiência e resenhas positivas da crítica especializada, além de ter levado diversos prêmios de televisão ao longo dos anos; e a falha da emissora em emplacar outro seriado original que tenha conseguido chegar perto desse fenômeno – uma de suas maiores apostas, Westworld, apesar de estar em sua segunda temporada e ter uma base de fãs, não conquistou o público da mesma maneira.