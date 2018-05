Confirmado em música da Copa, Will Smith está produzindo novo rap

Depois de ser confirmado como um dos intérpretes da música oficial da Copa do Mundo deste ano, Will Smith mostrou que está de volta aos estúdios para lançar uma nova canção. O rap To The Clique, que deve ser lançado em breve, falará sobre os rumores de que Smith estaria se separando da esposa, Jada Pinkett Smith.

“Parem com os rumores de divórcio e cuidem da própria vida”, canta o ator nas gravações da nova faixa, que também menciona os três filhos: “Os Incríveis da vida real, sobrenome Smith. Jada, Jaden, Willow, Trey — todos vocês não vão mexer com o meu grupo”.

A novidade foi divulgada na mesma semana em Will Smith foi anunciado como um dos cantores da música oficial da Copa do Mundo de 2018. O ator de 49 anos se juntará ao cantor americano Nicky Jam e à cantora natural de Kosovo Era Istrefi, para a canção que deve ser lançada nesta sexta-feira com o título de Live It Up.