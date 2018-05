Will Smith vai cantar a música oficial da Copa do Mundo

Will Smith foi escolhido para cantar a música oficial da Copa do Mundo de 2018 ao lado do cantor americano Nicky Jam e da cantora natural de Kosovo Era Istrefi. De acordo com a revista americana Billboard, a canção será divulgada nesta sexta-feira, 25.

A música ainda ganhará produção de Diplo, o DJ americano, que no último ano lançou Sua Cara, com vocais de Anitta e Pabllo Vittar. Apesar de diversos cantores lançarem músicas temáticas de Copa do Mundo, a canção oficial é a que, normalmente, recebe maior destaque e é performada na final da competição. Em 2014, a música foi We Are One, cantado por Claudia Leitte, Pitbull e Jennifer Lopez.

De acordo com a publicação, Smith e Nicky Jam estão em Budapeste, trabalhando nos últimos detalhes da canção, antes do lançamento oficial. O ator americano possui mais de dez álbuns de rap lançados desde o início da carreira e já ganhou quatro prêmios Grammy entre 1988 e 1999.