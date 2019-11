Confira a lista de indicados ao Grammy 2020

A lista de indicados ao Grammy, a maior premiação da indústria musical norte-americana, foram revelados na manhã desta quarta-feira, 20.

Este ano com uma novidade, os três maiores indicados são três rostos novos para a música e estão entre as revelações de 2019. São eles: Lizzo (Truth Hurts) com oito indicações, Billie Eilish (Bad Guy) e Lil Nas X (Old Town Road) com seis cada um.

A 62ª edição da premiação acontece no dia 26 de janeiro comandada pela cantora Alicia Keys. Confira os indicados nas principais categorias do Grammy 2020:

Música do Ano

Always Remember Us This Way, Lady Gaga

Bad Guy, Billie Eili

Bring My Flowers Now, Tanya Tucker

Hard Place, H.E.R

Lover, Taylor Swift

Norman F***ing Rockwell, Lana Del Rey

Someone You Loved, Lewis Capaldi

Truth Hurts, Lizzo

Álbum do Ano

i,i, Bon Iver

Norman F***ing Rockwell, Lana Del Rey

When We All Fall Asleep, Where Do We Go, Billie Eilish

Thank U, Next, Ariana Grande

I Used To Know Her, H.E.R

7, Lil Nas X

Cuz I Love You, Lizzo

Father Of The Bride, Vampire Weekend

Gravação do Ano

Hey, Ma, Bon Iver

Bad Guy, Billie Eilish

7 Rings, Ariana Grande

Hard Place, H.E.R.

Talk, Khalid

Old Town Road, Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

Truth Hurts, Lizzo

Sunflower, Post Malone & Swae Lee

Artista Revelação

Billie Eilish

Lizzo

Rosalía

Lil Nas X

Black Pumas

Maggie Rogers

Tank and Da Bangas

Yola

Melhor Clipe do Ano

We´ve Got To Try, The Chemical Brothers

This Land, Gary Clark Jr.

Cellophane, FKA twigs

Old Town Road (Official Movie), Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

Glad He´s Gone, Tove Lo

Melhor Música R&B

Could´ve Been, H.E.R. Ft. Bryson Tiller

Look At Me Now, Emily King

No Guidance, Chris Brown Ft. Drake

Roll Some Mo, Lucky Daye

Say So, Pj Morton Ft. Jojo