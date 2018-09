Confeitaria Mole Antonelliana é a melhor doceria de BH

Frases como “o chocolate faz bem”, “é facilmente digestível” e “é um grande aliado da memória”, escritas em italiano em uma das paredes, fornecem argumentos extras para a clientela deixar a dieta para outro dia — como se fosse fácil resistir ao que é exposto nos balcões de madeira escura! É o caso da torta santa lily, uma das últimas novidades, que reúne massa folhada, pão de ló de canela, recheio de doce de leite e cobertura de chantili (R$ 15,00 a fatia), e da apelidada de nido, combinação de massa de biscoito com dois cremes, um à base de chocolate e o outro de baunilha (R$ 12,00 a unidade). Quem é fã de sobremesas bem açucaradas costuma adorar o canudo de massa folhada caramelada preenchido por chantili (R$ 12,00) e a bomba de chocolate que vem grudada a outra, com recheio de baunilha, e por isso ganhou o nome de cogumelo (R$ 7,00). Entre as trufas destacam-se a de coco e a de maracujá (R$ 8,00). No menu de bebidas aparecem sugestões como o café colombine, união de expresso com Nutella, essência de baunilha e leite vaporizado (R$ 17,00), e o cappuccino gelado com raspas de chocolate, chantili e calda de chocolate (R$ 19,00). Os sanduíches, a exemplo do que mescla salmão defumado, cream cheese, molho cítrico e rúcula no pão integral (R$ 17,00), são mantidos prontos no balcão conforme a demanda. Avenida João Pinheiro, 156, centro, ☎ 3224-1342 (21 lugares). 7h30/19h (sáb. 9h/14h, fecha dom. e feriados). Aberto em 1976.

2º lugar: Doces de Portugal

3º lugar: Doce Que Seja Doce

+ CAMPEÕES: Confira os melhores endereços gastronômicos de BH